Arap ülkeleri de İsrail ile ticarete devam ediyor

Ürdün, Mısır ve BAE, İsrail’e Lübnan ve Gazze nedeniyle sert tepki göstermekle birlikte ticari ilişkilerini sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-İsrail İş Konseyi, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’i hedef alan terör saldırısı öncesinde neredeyse her gün sosyal medya paylaşımı yapıyordu. Merkezi İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Konsey, İsrail ile BAE ilişkilerinin 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları (Abraham Anlaşmaları) ile normalleşmesi sonrasında ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeden çok memnundu. Hatta sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya büyük bir coşkuyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ne kadar iyi olduğuna dikkat çeken paylaşımlar yapılıyordu.

TEPKİLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hamas’ın saldırısıyla birlikte bu paylaşımlar aniden kesildi. Son paylaşım 8 Ekim 2023 tarihinde yapılmış görünüyor. Konsey, DW’nin bu paylaşımlara neden son verildiğine ilişkin sorularını cevapsız bıraktı. Oysa ticari bağlar muhafaza edildi, nispeten de sağlam görünüyor. Aynı durum Mısır ve Ürdün’ün İsrail ile ticari ilişkileri için de geçerli. Sert tepkilere ve yoğun eleştirilere rağmen bu ülkelerin İsrail ile ticari bağları neredeyse olduğu gibi devam ediyor.

Haber Merkezi

