Arjantin'deki ön seçim sonuçları belli oldu

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Fernandez, açılan sandıklardaki geçerli oyların yüzde 47'sini aldı.

Arjantin'de, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerin resmi sonuçları açıklanmaya başladı.

İlk sonuçlara göre, muhalif Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 81'i açılan sandıklardan geçerli oyların yüzde 47'sini alırken, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir arada Koalisyonunun oy oranı ise yüzde 32 olarak kaydedildi.

Eski Ekonomi ve Üretim Bakanı Roberto Lavagna'nın öncülük ettiği Federal Uzlaşı Koalisyonu da yüzde 8 oy aldı.

Fernandez ilk turda başkan seçilebilir

Ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde benzer sonuçlar çıkması durumunda Fernandez ilk turda başkan seçilebilir.

"İnşa edeceğimiz Arjantin'de herkesin yeri olacak"

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ve ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılan ön seçimin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

Ön seçimde geçerli oyların yüzde 47'sini alan Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Fernandez, birlikte çalıştığı eyalet valilerine ve halka teşekkürlerini ileterek, "Eyalet valileri ve halk, Arjantin'de herkesin doğduğu yerde büyüyüp kendini geliştirebileceği, federal sistemin düzgün çalıştığı bir ülke inşa edeceğimizin farkına vardı." ifadesini kullandı.

Fernandez, amacının eski hükümete geri dönmek olmadığına, aksine en iyi tecrübeleri göz önüne alan ve halka gelecek için yeni ufuklar açan bir Arjantin ortaya koymayı hedeflediğine işaret etti.

Konuşmasında sıkça "yeni bir Arjantin" vurgusu yapan Fernandez, "İnşa edeceğimiz Arjantin'de herkesin yeri olacak. Bundan sonra Arjantin, intikam kavramının ve bizi kötüleyen her şeyin bittiği bir yer olacak." diye konuştu.

Fernandez, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin Değişim İçin Bir Arada Koalisyonuna işaret ederek, "Bugün Arjantin, asıl değişimin biz olduğunun farkına vardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben üzerime düşeni yapacağım"

Arjantin Devlet Başkanı ve Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu lideri Mauricio Macri, düzenlediği basın toplantısında ön seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İktidar partisinin "ağır yenilgisine" piyasaların nasıl bir tepki vereceğine ilişkin Macri, "Bu hepimizin, özellikle de bugünkü seçimde fazla oy alanların sorumluluğu. Ben üzerime düşeni yapacağım." dedi.

Macri, seçim sonuçlarını kimsenin bu şekilde beklemediğini savunarak, "Yavaş bir şekilde iyileşmeye başlayan ekonomimizin zarar görmemesi için ne yapmak istediğimizi açıklamak hususunda herkesin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Dünyadan ayrı kalmış bir Arjantin'in geleceği olamaz." ifadelerini kullandı.

Macri'nin siyasi hayatındaki "en ağır" yenilgisi

Politikalarını "doğru bir yol" şeklinde değerlendiren Macri, muhalefeti destekleyenlere işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar çok Arjantinlinin geçmişe dönmenin alternatif bir yol olduğunu düşünmesi ruhumu acıtıyor. Uygun olan şey, bugün desteklenen siyasilerin, başkanlık seçimlerinin Arjantin halkı için olumlu havada geçmesine yardımcı olacak bir gelecek sunmalarıdır. Bu hepimiz için zor bir görev, öncelikle de benim için çünkü ülkenin yönetiminden ben sorumluyum."

Macri'nin ön seçimlerde yüzde 32 oy alarak, Fernandez'in 15 puan gerisinde kalması 12 yıllık siyasi hayatının en büyük yenilgisi olarak görülüyor.

Öte yandan, halkın muhalefete yönelmesinde, "Macri hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizde ulaşım ve kamu hizmetlerinde uyguladığı yüksek zamların büyük rol oynadığı" belirtiliyor.

Arjantin'deki ön seçimler

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayının belirlendiği ön seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak kaydedilmişti.

Arjantin halkı, bir koalisyonun ön seçimde alacağı oy oranının, başkanlık seçimlerinde de çok değişmeyeceğini düşünüyor.

Ancak 2015'te, Macri'nin liderliğini yaptığı koalisyon ön seçimi yüzde 8'lik oy oranı farkıyla ikinci sırada tamamlamasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanmıştı.