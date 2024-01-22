"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Asrın caniliği yaşanıyor

22 Ocak 2024, Pazartesi 00:35
Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti.

YAPILANI SOYKIRIM OLARAK GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te yayımlanan söyleşisinde “Gazze’de kuvvetle muhtemel soykırım yaşandığını” belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açtığı davayı en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

SONUÇ İSRAİL ALEYHİNDE OLUR

Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Albanese, Güney Afrika’nın UAD’deki soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti. Öte yandan raportör, Güney Afrika’nın dava kapsamında sunduğu delil ve belgelerin incelenmesi tamamlanmadan konuyla ilgili net değerlendirme yapılamayacağına işaret etti.

***

Asrın caniliği yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların yüksek ihtimalle soykırım diye nitelenebileceğini söyledi. Albanese, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te dün yayımlanan söyleşisinde “Gazze’de kuvvetle muhtemel soykırım yaşandığını” belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açtığı davayı en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Albanese, Güney Afrika’nın UAD’deki soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Uluslararası hukuku işine geldiği gibi yorumluyor

Independent Türkçe’nin haberine göre BM raportörü olmasına rağmen Filistin’e girmesinin Tel Aviv yönetimi tarafından engellendiğine işaret eden Albanese, “İsrail uluslararası hukuku işine geldiği gibi yorumluyor” dedi. Raportör, İsrail’e silah ve mühimmat satan yönetimlerin Gazze’deki katliamda suç ortağı olduğunu belirterek, “Batılı ülkeler, İsrail’e bu yaptıklarını aynen sürdürebileceği mesajını veriyor. Dünyanın geri kalanıysa Filistinlilere ölmeye devam edebileceklerini söylüyor” dedi.

Hiçbirinin bedelini ödemedi

Raportör, Tel Aviv yönetiminin BM Anlaşması’nın 61. maddesini ileri sürerek meşru müdafaa kapsamında Gazze’ye saldırdığını ancak UAD içtihadına göre Filistin toprakları halihazırda İsrail işgali altında olduğundan bu maddenin geçersiz sayılacağını belirtti. Albanese, Batı ülkelerinin yaptığı kınama ve itidal çağrılarının etkisiz kaldığını, uluslararası hukukun bu savaştan önce de defalarca çiğnendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:  “Onlarca yıldır hiçbir eyleme dönüşmeyen kınamalar yapılıyor. 16 yıl boyunca İsrail, Gazze’de 1200’ü çocuk olmak üzere 5 bin 300 kişiyi öldürdüğü önceki 5 savaşın hiçbirinin bedelini ödemedi.” 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika'da binlerce kişiden dünyaya Gazze çağrısı: "Gazze'deki çocukları kurtarın"

    Asrın caniliği yaşanıyor

    ABD'de 80'den fazla kişi sert hava koşulları sebebiyle öldü

    Satış sonrası üreticilerin gözü yatırımda oldu

    Bu kadar katliam yeter

    Galatasaray, Trabzonspor'u 5 golle yendi

    Fenerbahçe Samsunspor'la berabere kaldı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    ABD, Filistin’i tanısın

    Çocuklar ucuz işgücü oldu

    Geç saatte yemek kalbe zararlı

    Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

    Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

    Sağlıkçılar hastalara yetişemiyor

    Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

    İsrail’in yaptığı soykırım ve etnik temizlik

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    Genel

    Asrın caniliği yaşanıyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tenkit kapısını kapamak - Kapanması gereken kapılar - 7
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Durmuş Ali İnci

    Gök gürültülü sağanak yağmur ve şimşek! (2) - Sultan-ı Kâinat kimdir? (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.