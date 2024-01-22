Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti.

YAPILANI SOYKIRIM OLARAK GÖRDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te yayımlanan söyleşisinde “Gazze’de kuvvetle muhtemel soykırım yaşandığını” belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açtığı davayı en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti.

SONUÇ İSRAİL ALEYHİNDE OLUR

Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Albanese, Güney Afrika’nın UAD’deki soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti. Öte yandan raportör, Güney Afrika’nın dava kapsamında sunduğu delil ve belgelerin incelenmesi tamamlanmadan konuyla ilgili net değerlendirme yapılamayacağına işaret etti.

***

Asrın caniliği yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırıların yüksek ihtimalle soykırım diye nitelenebileceğini söyledi. Albanese, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais’te dün yayımlanan söyleşisinde “Gazze’de kuvvetle muhtemel soykırım yaşandığını” belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açtığı davayı en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Gazze’deki savaşı “çağımızın caniliği” diye niteleyen Albanese, Güney Afrika’nın UAD’deki soykırım davasından İsrail aleyhine sonuç çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Uluslararası hukuku işine geldiği gibi yorumluyor

Independent Türkçe’nin haberine göre BM raportörü olmasına rağmen Filistin’e girmesinin Tel Aviv yönetimi tarafından engellendiğine işaret eden Albanese, “İsrail uluslararası hukuku işine geldiği gibi yorumluyor” dedi. Raportör, İsrail’e silah ve mühimmat satan yönetimlerin Gazze’deki katliamda suç ortağı olduğunu belirterek, “Batılı ülkeler, İsrail’e bu yaptıklarını aynen sürdürebileceği mesajını veriyor. Dünyanın geri kalanıysa Filistinlilere ölmeye devam edebileceklerini söylüyor” dedi.

Hiçbirinin bedelini ödemedi

Raportör, Tel Aviv yönetiminin BM Anlaşması’nın 61. maddesini ileri sürerek meşru müdafaa kapsamında Gazze’ye saldırdığını ancak UAD içtihadına göre Filistin toprakları halihazırda İsrail işgali altında olduğundan bu maddenin geçersiz sayılacağını belirtti. Albanese, Batı ülkelerinin yaptığı kınama ve itidal çağrılarının etkisiz kaldığını, uluslararası hukukun bu savaştan önce de defalarca çiğnendiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Onlarca yıldır hiçbir eyleme dönüşmeyen kınamalar yapılıyor. 16 yıl boyunca İsrail, Gazze’de 1200’ü çocuk olmak üzere 5 bin 300 kişiyi öldürdüğü önceki 5 savaşın hiçbirinin bedelini ödemedi.”

Haber Merkezi