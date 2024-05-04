Asya’da aşırı sıcaklardan eğitime ara verildi

Güney ve Güney Doğu Asya’daki birçok ülkede aşırı sıcaklar, okulların geçici bir süre kapanmasına neden oldu.

Gulf Today gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Kerala eyaletinde hükümet, eyaletteki okulların 6 Mayıs’a kadar kapatılmasına karar verdi. NBC News’un haberine göre, hava sıcaklığının 37 derece üstüne çıktığı Bangladeş’te de eğitime ara verildi. Ülkede yaklaşık 33 milyon çocuğun okula gidemediği kaydedildi. Sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaştığı belirtilen Filipinlerde ise, yüz yüze eğitime 4 gün ara verildi. Başkent Manila’da hava sıcaklığının 37 dereceyi geçebileceği tahmin ediliyor. AA

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