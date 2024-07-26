Van’da uçak sorunu bitmiyor

Van’da uçak seferleriyle ilgili sorun pandemi döneminden bu yana devam ediyor. Van’dan İstanbul’a 2 Ağustos’a kadar direkt uçuş bulunmuyor. Günler sonrasına bulunan biletler ise oldukça pahalı.

Devlet Hava Meydanları İdaresi (DHMİ) internet sitesinde Van Ferit Melen Havalimanı’na 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 179 uçak indiğini ve 830 bin 476 bin yolcu taşındığını belirtti. Ancak bu veriler tartışmaları beraberinde getirdi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, DHMİ verilerine göre Van’a günlük ortalama 51 uçağın gelmesi gerektiğini ancak böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını söyledi.

Özgökçe, “DHMİ’nin verileri şu şekilde paylaşılıyor. İHA’lar, SİHA’lar, özel uçaklar, özel jetler, askeri personel taşıyan uçaklar, emniyet mensuplarını taşıyan uçaklar bunların hepsi paylaşılan verilerde yer alıyor. Yani Van’a inen uçak sefer sayılarına bunlar da dahil. Bu verilere göre Van’a günde 51 uçağın gelmesi lazım oysa Van Ferit Melen Havalimanı yapıldığı günden bugüne kadar daha o rakamları katiyen görmedi. Depremde bile o rakamlara ulaşılamadı” dedi.

Haber Merkezi