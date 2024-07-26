İsrail, Filistinli doktorları Gazze’ye sokmuyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172’si çocuk, 10 bin 798’si kadın 39 bin 90 Filistinli öldürülürken, 90 bin 147 kişi yaralandı.

İsrail’in Filistin asıllı doktorların Gazze’ye girişine izin vermediği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iç yazışmalarını inceleyen Amerikan medya kuruluşu CNN, kısıtlamaların yabancı ülkelerde yaşayan Filistin kökenli doktorlara uygulandığını yazdı. CNN’in görüştüğü Filistin asıllı ABD’li doktor Jiab Suleiman, geçen ay Gazze Şeridi’ndeki acil yardım çalışmalarına katılmak için Ürdün’den bölgeye girmek istediğinde kendisine izin verilmediğini ifade etti. ABD merkezli insani yardım kuruluşu Rahma’nın tıbbi misyon sorumlusu Suleiman, COGAT’a atıfla şu ifadeleri kullandı: Bana ‘Filistinli kimliğiniz nedeniyle reddedildiniz’ dediler. Sırf etnik kökeni nedeniyle Filistinli olduğundan bir insanın bir görev için savaş bölgesine girişine izin verilmemesi çok üzücü, can sıkıcı ve rahatsız edici. Haber Merkezi

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