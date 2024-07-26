Gazze’de durum felâket ötesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde insani durumun felaketin de ötesinde olduğunu bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Russell, yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nde aileler her geçen hafta yeni bir dehşetle karşı karşıya kalıyor. Okullara yönelik yıkıcı saldırılar devam ediyor.” ifadesini kullandı. Russell, ailelerin şiddet olaylarından kaçmak için sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığına işaret ederek, insani durumun felaketten öte bir halde olduğunu vurguladı. Daha önce yaralanan çocukların tekrar yaralandıklarını belirten Russell, “Hiçbir kaynağı olmayan doktorlar ve hemşireler hayat kurtarmak için mücadele ediyor. Binlerce erkek ve kız çocuğu hasta, aç, yaralı veya ailelerinden ayrı.” hatırlatmasını yaptı.

278 yardım görevlisi öldürüldü

Russell, sağlık sistemi ve kanalizasyon arıtmasındaki çöküşle, çocuk felci virüsünün özellikle aşılanmamış binlerce çocuk için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “UNICEF de dahil insani yardım kuruluşları olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz vahim durum ve insani yardım personeline yönelik saldırılar çabalarımızı engellemeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi. Russell, neredeyse 9 aydır Gazze’de sivillerin erzaktan mahrum bırakıldığını ve ticaret sektörünün çöktüğünü vurgulayarak, “Gazze Şeridi’nde halihazırda en az 278 yardım görevlisi öldürüldü. Bu rekor bir sayı. Diğer yardım görevlileri ise ya tehlikeye atıldı ya da onların işlerini yapmaları engellendi.” ifadelerini kullandı. Russell, “En önemlisi, acil ve sürdürülebilir ateşkese ihtiyacımız var. Bu çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.” açıklamasını yaptı.