Bir imzayla devlet 41 milyar lira zarara uğradı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2017 yılında başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek’in imzasıyla devletin güncel kurla 41 milyar 401 milyon TL zarara uğratıldığını söyledi.

Tele1’e konuşan Deniz Yavuzyılmaz şunları söyledi: “2017 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de imzasıyla birlikte AKP’nin özelleştirme sürecindeki Elektrik Dağıtım şirketleri ve termik santrallerin devlete olan Amerikan doları cinsinden borçlarını Türk lirasına çevirip üzerine 6 yıl boyunca da 6 taksit yaptığını ve devleti devasa tutarda zarara uğrattığını tespit ettik. Zarar 263 milyon dolar ve 2017 yılında sözleşme imzalandığında Amerikan doları cinsinden borçlar TL’ye 3,53 kurundan dönüldü ve bu oranda yıl boyunca ödenmeye devam etti. 6 yılın sonunda son taksidin ödendiği tarih 2022 yılı aralık ayı ve dolar kuru 18,61 TL’ydi. Yani 5 kat fark vardı. Dolayısıyla devasa bir zarar burada AKP’nin şirketlere yandaş şirketlerine yaptığı peşkeş ile oluşmuş oldu.” Haber Merkezi

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