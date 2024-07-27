Fakirden alıp zenginin cebine koyuyorsunuz

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Her emekliye 15 bin lirayı aşkın bir zam artışı yapma imkanını elinizin tersiyle itiyorsunuz, zenginin cebine koyuyorsunuz” dedi.

TBMM’de vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Türkiye vergi afları düzenleme sıklığı 1,5 yıla çıkan bir ülke haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz mart ayında bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun bu Meclis’ten geçti. Bu düzenleme ile birlikte kamunun en az 250 milyarlık vergi alacağından vazgeçildi. Üzerinden 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir vergi affı için kamuoyunda bir beklenti oluştu. Niye? Çünkü sık sık vergi affı çıkardığınız için insanlar vergilerini ödememekte daha doğrusu vergi kaçırabilecek durumda olanlar vergi ödememekte. Bir sonraki affı beklemektedirler. Sabit ücretlilerden stopaj yoluyla kaynak kesiyorsunuz. Büyük şirketler vergi kaçıracak zamanında ödemeyecek daha sonra siz bunları ödüllendirmek için vergi afları çıkaracaksınız. Nedir bu 250 milyar? 2 bin 500 TL emekli maaşı artışı için 33 milyarlık bir maliyet dikkate alındığı zaman yaklaşık 8 katı, her emekliye 15 bin lirayı aşkın bir zam artışı yapma imkanını elinizin tersiyle itiyorsunuz, zenginin cebine koyuyorsunuz” dedi.

Sedat Serdar - İstanbul