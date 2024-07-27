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27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Adaletsizliğinin en temel nedeni vergi istisnası

27 Temmuz 2024, Cumartesi 00:58
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye’de vergi adaletsizliğinin en temel nedenleri arasında gösterilen vergi ve istisnaların “bütçe açığıyla” yarışır hale geldiğini söyledi.

Vergi harcamaları, diğer bir ifadeyle istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle vazgeçilen vergilerin tutarı çok yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken Türeli, “Bakın, 2023 yılında bütçe açığı 1 trilyon 375 milyar lira iken vazgeçilen vergiler 1 trilyon 477 milyar liradır yani bu vergi harcamaları, bir başka deyişle istisna, muafiyetler olmasa Türkiye’de bütçe fazla verir. 2024 yılında da bütçe açığı 2,6 trilyon olarak öngörülmüş, vergi harcamasının ise 2,2 trilyon olması öngörülmüştür ve çok ilginç olan AKP iktidarları döneminde vergi harcamalarının (istisna ve muafiyetler) yıllar itibarıyla artmasıdır. Nitekim 2006 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1’ini oluşturan vergi harcamaları 2019 yılında yüzde 4’e çıkmış, 2024’ten itibaren de yüzde 5’i geçmiştir. Bu gelen kanun teklifinde vergi harcamasındaki azalma ne kadar biliyor musunuz? Sadece 11,3 milyar lira yani binde 5 oranına tekabül ediyor. ‘Dağ fare doğurdu’ diye bunun için söylüyoruz, ne yazık ki ortada ciddi bir değişiklik yok” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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