Her yıl yarım milyon kişi sıcaklardan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, aşırı sıcaklar nedeniyle her yıl yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunun etkisini azaltmanın mümkün olduğunu, yeni bir küresel eylem çağrısında bulunduğunu belirtti.

Guterres, BM binasında gazetecilere iklim değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı. Son bir haftada dünya genelinde sıcakların daha önce görülmemiş düzeyde arttığına dikkati çeken Guterres, 21 Temmuz’un şimdiye kadar kaydedilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı.

ÖLÜMLER 30 KAT ARTTI

Guterres, “Bölünmüş dünyamızı birleştiren tek bir şey varsa o da hepimizin etkisini hissettiği artan sıcaklar.” ifadesini kullandı. Guterres, “Aşırı sıcaklar her yıl yarım milyon kişinin ölümüne sebep oluyor.” bilgisini paylayarak, bunun tropik hortumların neden olduğu ölümlerin 30 katına tekabül ettiğini belirtti.