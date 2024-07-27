Yargıtay Prof. Demir’e cezayı bozdu

Yargıtay, KHK ile ihraç edilen gazeteci ve akademisyen Prof. Dr. Vedat Demir’e “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen hapis cezasını bozdu. Yargıtay kararında, basın kurumlarına el konulmasını eleştirmenin ve KHK ile kapatılan gazetede yazı yazmanın suç oluşturmayacağına karar verdi.

MLSA’da yer alan habere göre, Yargıtay, bir kişinin örgüt üyesi olarak sayılabilmesinin kriterlerini sıralayarak, “örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir” değerlendirmesini yaptı. Anayasa Mahkemesi, Demir’in hukuki olmayan gözaltı ve tutuklanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetmişti. Demir, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımış, AİHM, 25 Haziran 2024’te Demir’in yetersiz delile dayalı tutukluluğun “kişi özgürlüğü ve güvenliği” hakkını ihlal ettiğine hükmederek Türkiye’yi 5 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti. Haber Merkezi

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