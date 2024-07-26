‘Hükümetimiz soykırımın suç ortağı’

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, “Ben de oradaydım ve bu iğrençti.” ifadesiyle tepkisini gösterdi.

Tlaib’in, Netanyahu’nun konuşması boyunca elinde tuttuğu “savaş suçlusu” yazan küçük bir pankart da zaman zaman kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük destek topladı. Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu’nun konuşmasına yönelik tepkisini, “Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor” sözleriyle gösterdi. AA

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