Davutoğlu: Utanç vesikası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

“Barbar İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 40 bin masum ve sivil Filistinli kardeşimizi şehit etmiş, 90 bin kişiyi de yaralamıştır. Tüm bu olanlar uluslararası kamuoyunun gözü önünde yaşanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD’de ayakta, alkışlarla karşılanması kabul edilemez bir durumdur. Siyonist bazı grupların etkisi altında kalan ABD Kongresi’nin bu tutumu tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Tüm bunlara karşın, bu katliama tepki göstererek sessiz kalmayan ABD Kongre üyeleri, katliamın durdurulması için günlerdir protesto gösterileri düzenleyen ABD kamuoyunun gerçek tepkisini ortaya koymaktadır.”

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