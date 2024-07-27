Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Koç Üniversitesi ve KONDA’nın ortak anketine göre, Türkiye’de Temmuz ayında hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 ve yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 93 seviyesinde gerçekleşti. 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi ise Haziran ayına göre 3 puan artarak yüzde 100 seviyesine yükseldi.

Çalışma durumuna göre en yüksek enflasyon beklentisi emekli grubunda gözlenirken, işçi, esnaf, çiftçi grubu bu grubu takip ediyor. Bu gruplar, geçinme açısından en çok zorluk yaşayanlar arasında yer alıyor. Merkez Bankası temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti. Haber Merkezi

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