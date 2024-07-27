Önce alkışladılar, sonra utandılar mı?

Gazze’de devam eden İsrail zulmü insan olan insanların büyük tepki ve itirazına sebep olurken ne yazık ki bazılarının da alkışını alıyor.

Bazı insanların yüzde yüz yanlışı can havliyle alkışlaması insaniyetten istifa ettiklerini akla getirmez mi?

ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu dakikalarca alkışlayan ‘kongre Üyeleri’nin tavrını ‘insanlık değerleri’yle izah edebilen çıkar mı?

Üstelik İsrail Başbakanı Netanyahu, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze’nin Refah kentindeki durum için, burada “hiç sivilin öldürülmediğini” iddia etmiş. Sadece ABD Kongre Üyelerinin değil, dünyanın gözünün içine baba baka bu derece ‘büyük yalan’ söyleyebilmek her halde insaftan nasibini almayan bir idareciye nasip olur ve oldu.

Netanyahu’nun konuşmasından daha ‘yalan’ olan bir başka nokta da yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca her cümlesinin sonunda ABD Kongresi üyeleri tarafından ayakta uzun uzun alkışlanması olmuş.

Şu da var ki, içeride kongre üyeleri tarafından alkışlanan Netanyahu, dışarıda toplanan insanlarca sert bir dille protesto edilmiş. Bu bile toptancı hareket etmemek icap ettiğini göstermez mi?

Habere göre Netanyahu’nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington’da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi’ni trafiğe kapatmış. Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu’nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı’nı protesto için bir araya gelmiş.

Netanyahu’yu kınayarak ‘insanlık onuru’nu kurtaranlar da olmuş elbet. Mesela, ABD Kongresinin sembol isimlerinden Senatör Bernie Sanders, “Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi” derken önceki dönemde Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi ise “Yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı” demiş. Kongrenin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib ise, “Ben de oradaydım ve bu iğrençti” ifadesiyle tepkisini göstermiş. Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da şöyle demiş: “Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor.”

Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenlediği de gelen haberler arasındaydı.

Acaba Netanyahu’yu alkışlayanlar sonradan utandılar mı?