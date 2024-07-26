Dünyada 11 kişiden 1’i açlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), 2023’te açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yaklaşık 733 milyon olduğunu bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı “Dünya Gıda Güvenliği” raporu yayımlandı. Raporda, geçen yıl dünyada 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslendiği, ortalama 733 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, dünya genelinde her 11 kişiden 1’inin açlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmeye devam ettiği aktarılan raporda, 2022’den 2023’e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika’nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi. Raporda, açıklıkla mücadele eden nüfusun oranının Afrika’da yüzde 20,4’e yükseldiği belirtilirken, bu oranın Güney Amerika’da azaldığı, Asya’da ise sabit kaldığı ifade bildirildi.