‘Atatürkçülüğü Erdoğan’ın icraatıyla yapıyoruz’

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Cevizoğlu, “Lozan Antlaşması’nın yıl dönümünde, Atatürk’ün ‘Türkiye’yi yeniden inşa etmeliyiz’ sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz” dedi. AA

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