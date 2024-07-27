Obama da Harris’i destekleyecek

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Başkan Joe Biden’ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i 5 Kasım’daki seçimlerde desteklediğini duyurdu.
Obama, eşi Michelle Obama ile Harris’le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı. Eski Başkan Obama, “Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis’e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık” dedi. Michelle Obama da Harris’le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun “tarihi bir olay” olacağını dile getirdi.
AA