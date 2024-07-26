Üç ayda 529 ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), veriler kapsamında başvurular için aldığı kararların türlerine göre sayısal bilgileri paylaştı. Buna göre, yüksek mahkeme 2024’te toplam 529 dosyayı “en az bir hakkın ihlal edildiği” yönünden karara bağladı.

Cumhuriyet’tin haberine göre; Anayasa Mahkemesi, 2024’ün ilk üç ayını içeren “23.09.2012 - 31.03.2024” yıllarını kapsayan bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, 2024’ün ilk üç ayında AYM’ye toplam 4 bin 128 bireysel başvuru yapıldı. Ancak yüksek mahkemenin geçmiş yıllardan da devreden ve hâlâ görülmeye devam eden anlamına gelen “derdest başvuru” sayısı 18 bin 907 olarak açıklandı. Yüksek mahkeme 2024’te toplam 529 dosyayı “en az bir hakkın ihlal edildiği” yönünden karara bağladı. Bunun yanı sıra mahkeme, 2013’ten Mart 2024’e kadar toplam 73 bin 89 dosyada bu yönden karar verdi. Haber Merkezi

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