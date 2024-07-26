Sanayici: Dayanacak gücümüz kalmadı

Sanayici yüksek faiz, enflasyon ve daralan talep üçgeninde sıkıştı. Üretim maliyetleri artan, yatırımda zorlanan sanayici bir yandan tahsilat sorunu yaşarken diğer yandan işçi aramak yerine işçi çıkarmama modeline geçti.

İhracat cephesinde ise fiyat rekabetçiliğini yitiren firmalar, akabinde müşteri de kaybetmeye başladı. EKONOMİ Gazetesi’ni ziyaret eden Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) yönetim kurulu, sanayici ve ihracatçıların yaşadığı sorunları anlattı. Yaşanan süreci mutsuzluk olarak tanımlayan HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Beyaz yaka da, mavi yaka da, patronlar da mutsuz. Faiz, enfl asyon ve talebin düşmesi her şeyi olumsuz etkiliyor. Mevcut faiz ve ekonomik koşullarda artık yatırım planı kalmadı. Sanayici artık fabrikasını küçültmek, yurt dışından ortak bulmak ya da şirketini satmaya odaklandı. Bunun planlarını yapıyor. 2025 sonu itibariyle iyimser senaryolar var. Ama 18 ay daha dayanacak gücümüz yok. Her fabrika zarar yazıyor” dedi. Haber Merkezi

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