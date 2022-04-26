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26 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Austin: Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor

26 Nisan 2022, Salı 11:00
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor." dedi.

Austin, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak." diye konuştu.

ABD'li Bakan, "Bugün buradaki herkesin, Ukrayna'nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna'nın ve hatta Avrupa'nın ötesine geçiyor." ifadelerini kullandı.

AA

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  • S.topuz

    26.4.2022 16:39:17

    Aman Allah' ım ,çıldırdı bunlar! Sizler ne yapmak istiyorsunuz? Üçüncü CIHAN HARBİNİ Mİ BAŞLATMA NİYETİNİZ VAR yoksa.? Bu nasıl bir ÖN GÖRÜSÜZLÜKTÜR. ALLAH C.C hepinize akıl,fikir ve BASİRET versin emi. YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK TAM DA BÖYLE BİR ŞEY OLSA gerek? Allah c.c bunların ŞER ve FELAKETLERİNDEN cümle İNSANLIĞI muhafaza etsin inşaallah.

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