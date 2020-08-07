Avrupa'da maske takmamanın cezası 6 bin euroya kadar çıkıyor

Avrupa'da, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan birçok önlemin başında maske takma zorunluluğu gelirken, kurala uymayanlara ülkeye göre 95 eurodan 6 bin euroya kadar para cezası veriliyor.

Salgında birçok ülke seyahat yasağından sokağa çıkma kısıtlamalarına kadar birçok önlem uygulamaya başladı. Vaka sayılarının azalmasıyla bazı ülkelerde tedbirler gevşetildi. Bazıları ise vaka sayıları tekrar artmaya başlayınca ilan edilen önlemleri daha sıkı uygulamaya başladı.

Hemen hemen tüm ülkelerde en başta gelen tedbirler arasında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Toplu taşımada, kapalı alanlarda ve hatta açık hava da olsa kalabalık alanlarda maske takmak birçok ülkede zorunlu.