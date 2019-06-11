"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Avrupa Konseyi: İslamofobi konusunda durum endişe verici

11 Haziran 2019, Salı 22:36
Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa'da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediğini vurgulayarak, İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

ECRI’nin 2018 yılını kapsayan ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde ırkçılık, göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'nin ele alındığı raporu yayımlandı.

Raporda, Avrupa’da geçen yıl yabancı düşmanlığı, popülizm ve nefret içerikli konuşmaların siyaseti etkilediği vurgulandı.

Kamuoyunun ekonomik, jeopolitik ve teknolojik değişimlerle ilgili artan endişesini ifade ederken göçmen ve azınlıkları araç olarak kullandığı belirtilen raporda, popülist siyasetçilerin toplumu etnik ve dini kriterlerle bölmeye çalıştığı uyarısını yaptı. 

Durum endişe verici

Bu durumun sadece aşırı sağcı siyasetçilerde değil aynı zamanda geleneksel partilerde de gözlendiği ve bunun endişe verici olduğu ifade edildi.

Raporda etnik ve dini gruplar arasındaki uyumsuzluğu ve ırk üstünlüğünü savunanların toplumlar için tehlike oluşturduğunun altı çizildi.

Konseye üye ülkelerin göçmenlerin ve mültecilerin iş olanakları konusunda elinden geleni yapması gerektiği çağrısında bulundu.

Geçen yıl İslamofobi'nin ve göçmen karşıtlığının Konseye üye ülkelerde yaygın olmaya devam ettiği uyarısı yapıldı.

Raporda, Müslüman kadınların çoğu zaman şiddete maruz kaldığı, başörtülerinin zorla çıkarılmaya çalışıldığı vurgusu yapıldı.

Konseye üye ülkelerde polisin siyahilere karşı da ırkçı muamelede bulunduğuna işaret edilirken, üye ülkelerden bu durumu kınaması istendi.

AA

Etiketler: avrupa konseyi, islamofobi
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudanlı muhalifler: Sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldık

    İzlanda'da ilk mağlubiyetimizi aldık

    Borç arttı, risk yükseldi

    Türkiye: Tavrımız net

    “AK Parti’de panik var”

    Trump: Kim'den yeni mektup aldım

    Avrupa Konseyi: İslamofobi konusunda durum endişe verici

    Ortak yayın Bahçeli’yi niye kızdırdı?

    Binali Yıldırım münazara öncesi soruları istemiş

    Almanya Dışişleri Bakanı: Dünya barışı tehlikede

    Seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

    Denizli'de Sakal-ı Şerif çalındı

    AKP'nin Kadıköy'deki tepki çeken afişi kaldırılacak

    İmamoğlu'ndan 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler' açıklaması

    Dünyada 152 milyon çocuk çalışmak zorunda

    Rusya: S-400 konusundaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz
    📷

    Yaz ve kış bir arada... Fotoğraflarla Türkiye yolculuğu...

    Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı: Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor!

    Dünya genelini ilgilendiren endişelendiren gelişmeler...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasete 31 Mart ayarı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şerrinden Allah’a sığındığımız siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezhepler birleşebilir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kayıt dışı dert
    Süleyman KÖSMENE

    Tekfire cür’et edenler düşünsünler
    Sebahattin YAŞAR

    Hesapta olmayan sonuçlar
    Raşit YÜCEL

    Okuyarak yaşamak
    Osman KOYUNCU

    Kayyumiyetin makro ve mikro âlemdeki tecellileri
    Risale-i Nur'dan

    İman ilmi, ekmek ve su gibidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.