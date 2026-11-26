İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'te insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 İtalyan teknisyenin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Kuveyt Büyükelçiliği aracılığıyla ülkeye yönelik İHA saldırısı ve meydana gelen patlamanın yakından takip edildiği belirtilerek, "Patlama, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Skyguard hava savunma sisteminin tespit antenlerinde bakım yapan Rheinmetall Italia'dan 2 İtalyan teknisyenin çalıştığı tesisi etkiledi. 2 İtalyan da öldü." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin durumu yakından takip ettiği ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediği aktarıldı. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel’de bulunan Başbakan Giorgia Meloni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Kuveyt'te meydana gelen saldırıda 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği haberini aldım. Kendi adıma ve hükümet adına derin üzüntülerimi ifade ediyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Saldırıdan etkilenen herkese ve ailelerine yakınlığımı ifade ediyorum." Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye düzenlediği İHA saldırısında kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını bildirmişti. AA

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