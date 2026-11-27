İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1017 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 73 ilde 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 2 ton 761 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1870 şüpheliden 1017'si tutuklandı, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.