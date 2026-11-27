Elektrik faturalarındaki devlet desteği kapsamının daraltılması faturalardaki dağıtım bedellerini yeniden gündem yaptı.

Vurgun üstüne vurgun - Hani sonuna kadar gidilecekti?

3 bin liralık ücret 34 bin olur mu? Her 100 liralık faturada 74,80 lira olarak hesaplanan dağıtım ücreti faturaları şişirirken, vatandaş tükettiği enerji bedelinin çok üzerinde ödeme yapmak zorunda kaldı. Dağıtım bedeli oranı 2022’de faturanın yüzde 19’unu oluştururken günümüzde yüzde 75’e ulaştı. EMO verilerine göre, dört kişilik bir ailenin asgarî elektrik tüketimi (aylık 230 kWh) baz alındığında faturanın yalnızca yüzde 15’i aktif enerji bedelinden oluşuyor. Geriye kalan 74,8’ini dağıtım bedeli, yüzde 9,8’ini ise fon ve vergiler oluşturuyor. Haber Merkezi

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