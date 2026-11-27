YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli’nde Hazine tarafından şirkete yapılan ödemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin ‘Fiyat Farkı’ adı altındaki soygun tuzağı! Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli’nde 2026 yılının ilk 10 ayında, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin Görevli Şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında devasa tutarda ödeme yaptığını tespit ettik. 2026’nın ilk 10 ayında hazinenin şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında yaptığı ödeme tutarı: 775.758.740 TL. 775 Milyon Lira! Bunun adı garantili soygundur!” Ankara - Anka

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