Avrupa Birliği (AB), İsrail’e insani yardımların geniş çapta yürütülmesi için derhal ve engelsiz erişime izin vermesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısını tekrarladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand ve Eva Hrncirova günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail’e, insani yardımların ve erken toparlanma çalışmalarının geniş çapta yürütülmesi için derhal ve engelsiz erişime izin vermesi çağrısında bulunduklarını kaydeden Wigand, İsrail’in yardımların kesintisiz dağıtımını sağlaması ve Gazze’deki tüm sınır kapılarını yeniden açması gerektiğini ifade etti.

Wigand, “İsrail, uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukuku da dahil uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymalıdır” mesajını verdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Hrncirova ise AB’nin daha önce de defalarca İsrail’e insani yardım ortaklarının Gazze’ye erişimine izin verilmesi çağrısı yaptığını hatırlattı. Hrncirova, “Daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyacımız var çünkü Gazze’deki durum gerçekten çok vahim” ifadesini kullandı.