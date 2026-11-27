Fon vurgununun yol açtığı kriz ekonomiyi durma noktasına sürüklerken, otoyollardaki katlanan cezalar ve elektrik faturalarındaki fahiş dağıtım bedelleri vatandaşın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırıyor.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, fon krizinin ekonomiyi durdurmaya doğru gittiğine dikkat çekerek şöyle dedi: “Artık bir gerçeği görmek gerek. Bu fon vurgunu öyle büyük boyutlu ki çözülebilir, olumsuz etkileri kısa sürede bertaraf edilebilir olmaktan çoktan çıktı.”

Vurgundan doğrudan zarar görenlerin anapara kayıplarının karşılanacağına ilişkin vaatlerin yerine getirilemediğini belirten Aktaş, ödeme takvimleri açıklanmasına rağmen bazı fonlarda anaparayı karşılayacak miktarda para kalmadığını ifade etti. Aktaş, bazı fonlara ilişkin ödeme vaatlerinin gerçekleşmeyeceğinin başından beri bilindiğini kaydetti.

Keşke 800 milyarla sınırlı kalsa

Vurgunun ortaya çıkmasının üzerinden iki ayı aşkın süre geçtiğini ve sorunun ne kadar derin olduğunun giderek daha iyi anlaşıldığını belirten Aktaş, “Artık herhalde iyice anlaşıldı ki bu vurgun ne ilk anda dile getirilen 800 milyar dolayında bir büyüklüğe sahip, ne de yalnızca yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı. Fon krizinin Türkiye’nin daha önce yaşadığı ekonomik krizlerden farklı olduğuna dikkat çeken Aktaş, 2021’de faizlerin zamansız indirilmesine, döviz kurunun yükselmesine ve enflasyonun tırmanmasına rağmen ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini hatırlattı.

Güven kaybı reel sektöre sıçradı

Fon vurgununa ilişkin listenin açıklanmamasını da sorgulayan Aktaş, “Ya sorun iktidar partisinden üç beş ismin daha öğrenilmesinden öte aile içinden bazı isimlerin ortaya çıkma olasılığı ise! Ya liste o yüzden açıklanmıyorsa!” diye sordu. Vurgundan zarar görenlerin yalnızca fon ve hisse senedi yatırımcılarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Aktaş, “Oluşan güven kaybı nasıl giderilecek, bilen var mı? Tabii ki yok, çünkü o güven kaybı kolay kolay giderilemeyecek” dedi. Güven kaybının finans sektörüyle sınırlı kalmadığını da belirten Aktaş, “Finansta işler bozulmayagörsün, bu durum biraz gecikmeyle reel sektöre atlar, şu aşamada zaten o durum yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi