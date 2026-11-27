Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi’ne ilişkin muhalefetten tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken 14 vali merkeze çekildi. Eski AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Alperen Ayar’ın Kilis Valisi olarak atanması ise liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ayar’ın siyasî geçmişine dikkat çekerek kaymakamlık veya mülkî idare deneyimi bulunmadan valilik görevine getirilmesini eleştirdi. Atamaya ilişkin “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” ifadelerini kullanan Koçyiğit, mülkî idare amiri olabilmek için yıllarca eğitim alan, sınavlara hazırlanan ve mesleki deneyim kazanan mülkiye mezunlarının emeğini hatırlattı. Haber Merkezi

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