İsrail Meclisi, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nin sunduğu Ezan sesinin susturulmasını amaçlayan tartışmalı yasa tasarısını reddetti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mecliste yapılan oylamada tartışmalı yasa tasarısı için 63 ret, 45 kabul oyu kullanıldı. Hükümet kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, tasarının aleyhine oy kullanırken son yıllarda benzer tasarıların çıkarılmasına karşı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) milletvekillerinin büyük çoğunluğu ise oylamaya katılmadı. AA

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