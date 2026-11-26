Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Topluluğu (AHRS), Suriye’de kaçırılan kadın ve çocuklara ilişkin hazırladığı raporu Birleşmiş Milletler'e (BM) sundu.

Almanya merkezli Suriye İnsan Hakları Topluluğu (AHRS), Suriye’de kaçırılan kadın ve çocuklara dair hazırladığı kapsamlı raporu Birleşmiş Milletler’e (BM) sundu. Raporda, Ocak 2025 ile Ağustos 2026 dönemini kapsayan süreçte doğrulanan 101 kaçırılma vakasının 87’sinin Alevi kadın ve kız çocuklarına yönelik olduğu belirtilerek, uluslararası topluma bağımsız soruşturma ve acil müdahale çağrısı yapıldı.

Cenevre’de BM özel raportörüne sunuldu

AHRS tarafından BM İnsan Hakları Konseyi 19. Azınlık Sorunları Forumu kapsamında hazırlanan rapor, İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM Sarayı’nda BM Azınlık Sorunları Özel Raportörü Prof. Dr. Nicolas Levrat’a teslim edildi. Sunumda AHRS Başkanı Hasan Gazi Öğütcü ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur da yer aldı.

Sistematik baskı ve keyfi tutuklamalar

Topluluk tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de Aleviler ve diğer dini azınlıklara yönelik saldırıların münferit olaylar olmadığı; sistematik bir baskı ve toplu cezalandırma politikasının parçası olduğu vurgulandı. Raporda öne çıkan diğer hak ihlalleri şunlar oldu:

Kitlesel işten çıkarmalar ve mülklere el konulması

Kutsal mekanların tahrip edilmesi

Humus ve Hama başta olmak üzere çeşitli bölgelerde zorla yerinden edilmeler

Terhis edilmiş 6 bin 300'den fazla asker ile çok sayıda doktorun El-Nebk Cezaevi'nde hukuki dayanak olmaksızın alıkonulması

Kaçırılanların 32'si çocuk

Raporun en çarpıcı bölümünü oluşturan kaçırılma verilerine göre, 20 aylık süreçte belgelenen 101 vakanın 87’sini Alevi kadın ve kız çocukları oluştururken, mağdurlar arasında 32 çocuğun bulunduğu kaydedildi. Kaçırılan kadın ve kız çocuklarının dini gerekçeler öne sürülerek cinsel kölelik, zorla evlendirme ve dini baskıya maruz bırakıldığı; sözde "sabaya" adı altında savaş ganimeti veya cariye olarak görüldüklerine dair iddiaların raporda yer aldığı belirtildi.

Uluslararası topluma acil eylem çağrısı

AHRS, söz konusu ihlallerin durdurulması için BM ve uluslararası toplumdan şu adımların atılmasını talep etti: