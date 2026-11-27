Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre’de düzenlediği 15. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’nda Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlâlleri yeniden gündeme geldi.

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Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre’de düzenlediği 15. İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’nda Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri yeniden gündeme geldi.

Uygur Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Abdulhakim İdris, BM’nin 2022’de yayımladığı raporun ardından Çin’in hesap vermesini sağlamak için hangi somut adımları attığını sorguladı. Annesi dahil 24 aile üyesinden dokuz yıldır haber alamadığını belirten İdris, BM yetkililerine, “Çin güçlü ve etkili olduğu için gözlerinizi mi kapattınız?” diye sordu.

Karar’ın haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos 2022’de yayınladığı raporda, Uygurlara ve diğer Müslüman topluluklara yönelik keyfî gözaltıların insanlığa karşı suç teşkil edebileceği belirtilmiş, işkence ve kötü muamele iddiaları güvenilir bulunmuştu.

Ancak Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin BM İnsan Hakları Konseyinde görüşülmesi için sunulan teklif, 17 kabul oyuna karşılık 19 ret oyuyla reddedilmişti.

Haber Merkezi