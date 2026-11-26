Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehrin bastığı ruhsatsız altın madeninde 7 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 13'e çıktı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların ardından taşan Ciseureuh Nehri’nin bastığı ruhsatsız altın madeninde bilanço ağırlaşıyor. Madende mahsur kalan işçilerden 7’sinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla vefat edenlerin sayısı 13’e çıktı.

13 kayıp işçi için zamanla yarış

Yerel makamlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Madende olduğu değerlendirilen kayıp 13 işçiye ulaşmak için ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen müdahalesi devam ediyor.

İhbar 16 saat sonra yapılabildi

24 Kasım’da meydana gelen sel felaketine dair dikkat çeken bir detay da yetkililerce paylaşıldı. Altın madeninin yasa dışı ve ruhsatsız olarak işletilmesi sebebiyle, su baskınına dair ilk ihbarın olaydan ancak 16 saat sonra yapılabildiği bildirildi. Bu gecikmenin kurtarma çalışmalarının başlamasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.