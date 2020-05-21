Avrupa’nın en büyük camii olacak olan Eyüp Sultan Camii için yardım kampanyası düzenleniyor.

Fransa’nın Strazburg şehrinde 2018’de yapımına başlanan Eyüp Sultan Camii’nin inşaatının tamamlanabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı. İslâm Toplumu Millî Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşatının tamamlanması için başlatılan yardım kampanyası Cuma günü sona erecek. Camide düzenlenen faaliyete canlı yayınla, aralarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’in de bulunduğu 8 konuk katıldı. Eren, yaptığı konuşmada, geçen yıl Strazburg’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Strazburg Şubesini ve Eyüp Sultan Camii’ni görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Fransız toplumuna katkı sağlıyoruz

“60 yıllık varlığımız Avrupa’daki Müslüman Türklerin barışın ve istikrarın sembolü olarak bulundukların ülkelerde katkı veriyorlar ve fayda sağlıyorlar.” ifadesini kullanan Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransa’nın Strazburg ve Colmar şehirlerinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşların maske ve tıbbî elbise üreterek Fransız toplumuna katkı sağladıklarını vurguladı. Strazburg’da bu caminin inşasına izin veren ve onaylayan Fransız yetkililere de teşekkür eden Eren, “İnşallah inşaat tamamlandığında Fransız yetkilileri dahil herkesin orada olabileceği şekilde güzel, örnek ve kardeşliğin sembolize edilecek bir açılış yapılır diye ümit ediyorum.” dedi.

Osmanlı mimarîsinde yapılıyor

2022’de ibadete açılması planlanan ve 32 milyon avroya mal olması beklenen caminin inşaatının yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Osmanlı mimarisine göre inşa edilecek, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak. 44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg’un dinî, mimarî ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.