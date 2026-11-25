Memleketi Van’da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Türkiye'deki fon krizine dair denetim eksikliklerini sert bir dille eleştirdi. 6,7 trilyon liralık servetin heba olduğunu savunan Çelik, "Bunca kuruluşa rağmen gündüz ortasında vatandaş soyulmuşsa buna esef ederim. Kim şemsiye tuttuysa liste liste teşhir edilmeli" dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Van ziyaretleri kapsamında yaptığı değerlendirmelerde hem ekonomi gündemindeki fon krizini hem de siyasetteki parti değişikliklerini sert sözlerle eleştirdi. "En büyük problem güvenin ortadan kalkması" Yaşanan fon krizindeki en temel sorunun toplumsal ve ekonomik güvenin sarsılması olduğunu vurgulayan Çelik, sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini belirtti. Çelik, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu yapı devam ettiği sürece biz daha çok kriz yaşarız. Vatandaşımızın uyanık olması, devletin ise çok daha iyi denetleyici ve gözetleyici olması lazım. Bunca denetleyici kuruluşa ve uzmana rağmen, gündüz ortasında devletin gözetiminde vatandaş soyulmuşsa buna esef ederim. Kim haksız kazanç elde ettiyse, kim manipülasyon yaptıysa ve kim bunlara şemsiye tuttuysa; bürokraside ya da siyasette karşılığı kim olursa olsun liste liste teşhir edilip cezalandırılmalıdır. Yapanın yanına kâr kalırsa bu kısır döngü devam eder." "Türkiye'nin 6,7 trilyon serveti heba olmuştur" Fon krizinin yalnızca borsada para kaybeden yatırımcılar üzerinden okunmaması gerektiğini savunan Çelik, ülke ekonomisinin geneli açısından büyük bir kayıp yaşandığına dikkat çekti: "Bugün Türkiye'nin 6,7 trilyon serveti heba olmuştur. Sadece borsada para kaybedenler açısından düşünmemek lazım. Borsada hisse ve fon alım satımı elbette yasal ve meşrudur; ancak bunun ayak oyunlarına alet edilerek birilerine haksız kazanç sağlayan bir enstrümana dönüştürülmesi kabul edilemez. İşin yetkilileri ve başında olan insanlar gereğini yapmalı. Toplumun beklediği budur." "Buzdağının görünen yüzü olabilir" Soruşturma ve tartışmaların tek bir isim üzerinden yürütülmemesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çelik, meselenin çok sayıda kişiyi kapsayabileceğine işaret etti: "Şahıslar üzerinde durmak istemiyorum. Bir tek şahıs günah keçisi haline getirilmemeli. Burada çok sayıda insandan söz ediliyor. Bu belki buzdağının görünen yüzüdür. Zaten işler yargıya intikal etmiş durumda. İster siyasi, ister bürokrat, ister iş adamı; etkili ve yetkili kim olursa olsun bu millete zarar veren, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalan insanların hesabının sorulması lazım." "Ahlaki açıdan dibe vurduruyor" Konuşmasında partiler arası siyasi transferlere de değinen Çelik, bu durumu Türk siyasetinin kanayan yarası olarak nitelendirdi. Çelik, "Siyasi transfer meselesi siyaseti ahlaki açıdan dibe vurduran bir meseledir. Hele ayak oyunlarıyla ve açılan davaların gölgesinde yapılan transferler, siyasette itibarın ve güvenin kaybolmasına yol açıyor. Oldum olası bu işe sıcak bakmadım, bugün olup bitenleri de aklıma sığdıramıyorum ve doğru bulmuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. (ANKA)

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