"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Avrupalıların küresel ısınma korkusu terör korkusunu geçti

28 Kasım 2019, Perşembe 20:49
Avrupa Yatırım Bankası tarafından yapılan bir araştırma, Avrupalıların yaklaşık yarısının, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korktuğunu ortaya koydu.

BM’nin gelecek hafta düzenleyeceği Küresel İklim Zirvesi öncesi yayımlanan araştırma için aralarında Çin ve ABD olmak üzere 30 ülkeden 40 bin kişinin görüşlerine başvuruldu.

Buna göre Avrupalıların yüzde 47’si işsizlik ve terörden çok küresel ısınmadan korkuyor.

Çinliler, Amerikalılardan daha duyarlı

Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu Çinlilerin yüzde 73’ünün, Amerikalıların ise yüzde 39’unun küresel ısınmayı ciddi bir tehdit olarak görmesi.

Araştırmaya göre, Amerikalıların en büyük endişe kaynağı, sağlık sistemine erişim konusu.

Avrupa’nın güneyinde yer alan Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yaşayan 15 ila 29 yaş grubu gençlerin ise yüzde 41'i, küresel ısınma yüzünden yaşadıkları yeri terk etmeleri gerektiğini görüşünü taşıyor.

Yine araştırmaya katılan Avrupalıların yüzde 82’sine göre, küresel ısınmanın herkesin günlük yaşantısını olumsuz etkileme tehdidi oluşturuyor.

Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 59'u, Amerikalıların yüzde 54'ü, Çinlilerin ise yüzde 80'ini "küresel ısınmanın tersine çevrilebilir olduğu" görüşünü taşıyor.

AB Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa'nın 2050 yılında dünyanın ilk karbon-nötr bölgesi haline gelmesine öncelik vereceğini söylemişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), pazartesi günü yayınladığı raporda, atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, korku, terör, küresel ısınma
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği

    Fitne ve fesat, seçmen iradesini zedeleniyor

    Gıda enflasyonu yüzde 40’a dayandı

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli

    İslamafobi için özür diledi

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar

    Şehir Üniversitesi niye ölüme mahkûm ediliyor?

    Siyaset hareketleniyor

    Trump'tan sürpriz Afganistan ziyareti

    Almanya’da "yastık altı" birikim 235 milyar euro

    Bakan Turhan'dan 'Atlas Global' açıklaması

    Berat Albayrak KYK borçlarıyla ilgili konuştu

    Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e çıktı

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    Avrupalıların küresel ısınma korkusu terör korkusunu geçti

    Şii lider Sadr, Irak hükümetini istifaya çağırdı

    'İSKİ'nin suya zam talebi reddedildi

    Fındığın ihracat rekoru kırması bekleniyor

    Meteoroloji ve AKOM'dan yağış ve fırtına uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset hareketleniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dar daireyi terk eden, genişte boğulur
    Genel

    Düşen faizin acısını böyle çıkarıyorlar
    Faruk ÇAKIR

    Korku siyaseti faydasız
    Süleyman KÖSMENE

    Nişanlılık döneminde ölçüler
    Genel

    Müslümanlar Avrupa'nın geleceği
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    EYT’lilere verilen sözler tutulmalı
    Genel

    Nitelikli bir eğitim sistemi tesis edilmeli
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebeleri ve Demokratlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.