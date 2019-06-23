"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Avustralya’da ‘Mursî’ gösterisi

23 Haziran 2019, Pazar 18:05
Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursî’nin ölmesinin ardından Mısır yönetimini sorumlu tutan Avustralyalılar Melbourne’de gösteri düzenledi.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursî’nin ölmesinden Mısır yönetimini sorumlu tutan Avustralyalılar Melbourne’de gösteri düzenledi. Melbourne’de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows semtindeki Hume Belediyesi meydanında düzenlenen gösteriye Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden vatandaşlar katıldı.

Şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda düzenlenen ve Kur’ân-ı Kerîm okunarak başlayan gösterideki konuşmalarda, Mursî’nin ölümünden sorumlu tutulan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve yönetimi sert sözlerle kınandı. Darbeci yönetim aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde Muhammed Mursî’nin fotoğrafının yer aldığı “Şehit Başkan Mursî” yazılı pankartları taşıdı.

Gösterinin organizasyon komitesindeki Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy, Mursî’nin ölümünden Mısır rejiminin sorumlu olduğunu söyledi. Sisi rejiminin hapishanedeki şartları bilerek ağırlaştırdığını vurgulayan Hegazy, “Mursî’nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu. Ona asla sağlıklı yiyecek vermediler, cezaevinde iyi şartlarda kalmadı. Sağlıklı bir ortan sunmadılar, gerçek tedavi görmedi. Tansiyon ve şeker hastasıydı. Bilerek onu tıbbî yardımlardan ve sağlıklı yiyeceklerden mahrum bıraktılar, yemeklerini vaktinde vermeyerek farklı sağlık sorunlarıyla baş başa bıraktılar.” ifadelerini kullandı. 

Demokrasiye operasyon yapıldı

Mısır’daki darbe ve ardından yapılan idamlara sessiz kalan Batı dünyasının gözleri önünde yaşanan insan hakları ihlâllerine çifte standart uygulayarak sessiz kaldığını hatırlatan Hegazy,  “Demokrasiye operasyon yapıldı. Dünya Mısır ve Orta Doğu’da olanlara sessiz kalıyor aslında demokrasiyi savunduğunu söyleyen Batı dünyası demokrasiye karşı davranış sergiliyor.” diye konuştu. Melbourne’deki Moreland Belediyesi Encümen Üyesi Sue Bolton da Mursî’nin ölümüyle ilgili uluslar arası bir araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek “Mursî gibi çok tanınmış birini öldürebildiklerine göre sadece aileleri ve arkadaşları tarafından bilinen on binlerce Mısırlıya kim bilir ne yapıyorlar. Bununla sadece Müslüman Kardeşler destekçilerini ve Mursî’yi destekleyenleri kastetmiyorum. Belki sendikacıdırlar, belki sol görüşlüdürler insan hakları savunucuları. Çünkü aynı görüşte olmayan Mısır’daki insanlar üzerinde çok büyük bir baskı var ve hepsi tehdit altında.” şeklinde konuştu.

 

 

AA

Etiketler: Avustralya, Mısır, gösteri
Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YSK Başkanı Sadi Güven: İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

    Cumhurbaşkanı: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

    İmamoğlu'nda Erdoğan'a: Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım

    Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır

    Akşener: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

    İstanbul'un yeni Belediye Başkanı tekrardan Ekrem İmamoğlu oldu

    Sandıklar açılmaya devam ediyor: İmamoğlu 777. 581 oyla önde

    Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum

    Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürüyor

    YSK seçim yasağını 19.15'te kaldıracak

    AA: 19.30'dan sonra verileri paylaşacağız

    Oylar sayılmaya başladı, yasağın kalkması bekleniyor

    Gözlemciler: Seçim usulüne uygun şekilde yapıldı

    Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

    Avustralya’da ‘Mursî’ gösterisi

    İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp spazmı geçirdi

    Ruhani: ABD'nin müdahaleci askeri varlığı bölgedeki sorunların kaynağıdır

    İBB seçimlerinde oy kullanma işlemleri sona erdi

    Seçimde 111 kişi hakkında işlem yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul seçimi
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve zulme karşı...
    Adnan NACİR

    U’lu dönüşler
    Genel

    Size karşı, Allah bize yeter
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a tevekkül edene, Allah kâfidir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Adalet, Rahman isminin tecellisidir
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Batmanlı Şevket Akın
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’da seçim günü
    Hüseyin Şahinoğlu

    "İman nuru"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.