"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

20 Ocak 2021, Çarşamba 19:00
AVUSTURYA’NIN GÜNDEMİNDE OLAN ‘TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISI’NA ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN TEPKİ GELDİ. GÖSTERİCİLER, ÇIKARILMAK İSTENEN KANUNUN ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN AKTİVİSTLERİ HEDEF ALDIĞINA İŞARET ETTİ.

Avusturya’nın başşehri Viyana’da düzenlenen gösteride, Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin hayata geçirmeye hazırlandığı ‘terörle mücadele yasa tasarısının’ ülkedeki Müslümanlara yönelik keyfi uygulamalar ve baskıları artıracağı vurgulandı. Aziz Stefan Meydan’ında toplanan Avusturyalılar, ‘Düşünce özgürlüğü tehlikede’, ‘Yasaya hayır’, ‘Temel haklar korunmalı’ yazılı pankartlar açtı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dinî cemaat temsilcisi ve bazı siyasilerin destek verdiği gösteride, Meclis Adalet Komisyonu’nda incelenen terörle mücadele yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığına, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedef aldığına işaret edildi. 

 Müslümanlar, iktidarın hedefinde

Yazar Wilhelm Langthaler, ülkede 2 Kasım’da düzenlenen terör saldırısı sonrasında iktidarın yeni bir terörle mücadele torba yasa tasarısı açıkladığını, burada açıkça Müslümanların hedef alındığını söyledi. Langthaler, iktidarın yasa tasarısına ilişkin ilk açıklamasında ‘siyasal İslâm’ın’ suç olarak kabul edileceğini duyurduğunu, ancak bunu başaramadıkları için bu ifade yerine din kaynaklı aşırıcılık ifadesi kullandıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu yasa tasarısı, Müslüman aktivistleri hedef alıyor. Filistinliler ve Müslümanların haklarını savunan insanları sindirmeyi hedefliyor. Bunu protesto etmek için bir araya geldik.”

Yenş yasa ile keyfi kapatmalar

Söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle herhangi bir mahkeme sürecine ihtiyaç duyulmadan terörle mücadele adı altında insanların rahatlıkla tutuklanabileceğinin altını çizen Langthaler, İsrail’in benzer metotları Filistinliler üzerinde yıllardır uyguladığını vurguladı. Avusturya’da 12 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşılan terörle mücadele torba yasa tasarısında, dini saikli aşırıcılığın suç unsuru olarak kabul edileceği, toplum için tehlikeli olarak görülen kişilerin herhangi bir hukukî süreç olmaksızın gözaltına alınacağı, radikal görüşlerin yayıldığı ileri sürülen cami ve dinî derneklerin daha hızlı kapatılacağı açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.