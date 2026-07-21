Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında

İsrail ablukası sebebiyle Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, nüfusun yüzde 70’i sağlık hizmetine ulaşamıyor.

Filistin Tıbbî Yardım Kuruluşu Müdürü Bessam Zekkut, Gazze’deki sağlık durumuna ilişkin basına yaptığı açıklamasında, İsrail’in sürdürdüğü saldırılar, sağlık altyapısını hedef alması, abluka ve ilaç ile tıbbî malzeme girişini engellemesi sebebiyle sağlık sektörünün “felâket aşamasına” ulaştığını ifade etti.

Nüfusun yüzde 70’i sağlık hizmeti alamıyor

Gazze’deki sağlık sisteminin tamamen dış finansmana bağımlı olduğunu vurgulayan Zekkut, ilaç, tıbbî ekipman ve diyaliz cihazlarının çalıştırılmasında kullanılan malzemelerin girişinin engellenmesi sebebiyle Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını kaydetti.

Salgın hastalıklar artıyor

Gazze’de her hafta yaklaşık 5 bin su çiçeği vakasının kaydedildiğini, ayrıca verem vakalarının da görülmeye başlandığını aktaran Zekkut, aşılama programlarının aksaması ve bağışıklık düzeyinin düşmesi sebebiyle salgın hastalık riskinin giderek arttığı uyarısında bulundu.

Kanser vakalarında yükseliş

Son iki yılda kanser vakalarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını ifade eden Zekkut, bunun Gazze’de kötüleşen sağlık ve insanî şartların sonucu olduğunu vurguladı. İsrail’in saldırılarıyla Gazze’deki hastane ve sağlık merkezlerinin büyük bölümü hizmet dışı kalırken, abluka nedeniyle ilaç, tıbbî malzeme, yakıt ve temel sağlık ekipmanlarının bölgeye girişinin büyük ölçüde engellenmesi, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’deki insanî krizi her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.