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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Almanya'da tüm tren istasyonlarında alkol tüketimi yasaklanacak

21 Temmuz 2026, Salı 20:48
Alman Demir Yolları, yolcu ve çalışan güvenliğini artırmak amacıyla ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldı.

Alman Demir Yolları'ndan (DB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklamaya yönelik uygulama kademeli olarak uygulamaya geçirilecek ve 15 Ekim 2026'ya kadar ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunun tamamında yürürlüğe girecek.

DB Üst Yöneticisi (CEO) Evelyn Palla, tren istasyonlarında alkol tüketimine son vereceklerini belirterek, aşırı alkol tüketiminin şiddet olaylarını artırdığını söyledi.

Palla, "Güvenlik konusunda ciddiyiz. Önceliğimiz çalışanlarımızı ve yolcularımızı korumak." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ilk aşamasında, 1 Eylül'den itibaren Berlin Merkez, Kiel ve Braunschweig tren istasyonlarında alkol tüketimi yasaklanacak.

Almanya'da halen Köln, Münih ve Hamburg'un da aralarında bulunduğu 30 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı uygulanıyor.

Ekim ayı ortasına kadar ülke genelindeki diğer tüm tren istasyonlarında da yasak yürürlüğe girecek.

Yasak, istasyonlardaki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Yolcuların kapalı ambalajdaki alkollü içecekleri bagajlarında veya alışveriş sonrası yanlarında taşımalarına ise izin verilecek.

Alkol tüketim yasağını ihlal edenler önce istasyondan çıkarılacak, ihlalin tekrarlanması halinde ise istasyona girişleri yasaklanacak.

Polis Sendikası (GdP) Başkan Yardımcısı Alexander Poitz, Alman basınına yaptığı açıklamada, mevcut personel durumu göz önüne alındığında uygulamanın denetlenmesinin zor olabileceğini belirtti.

Poitz, trenlerde de alkol yasağı uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "İstasyonlarda alkol yasağını uygulamak, ancak trenlerde alkol tüketimine izin vermek mantıklı değil." dedi.

AA

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