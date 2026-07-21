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Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında 8 kişi öldü - Ukrayna'ya ait 209 İHA vuruldu

21 Temmuz 2026, Salı 14:31
Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar, topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 153 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Dün bölgedeki Şebekino şehrinde yolcu taşıyan otobüsün hedef alındığını belirten Şuvayev, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Şuvayev, bölgede toplam ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek, "Biri çocuk 8 kişi öldü, 77 kişi yaralandı. Bunlar arasında ağır yaralı olanlar da var." ifadelerini kullandı.

Soçi'de 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada da vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Soçi kentinde bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın çok katlı bir binaya isabet etmesi sonucu yangın çıktığını, saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti.

Ukrayna'ya ait 209 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 209 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bunlar arasında Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinin bulunduğu kaydedildi.

Rusya: Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yüklerin sevkiyatının yapıldığı altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahla düzenlendiği ifade edildi.

Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.

Bakanlık dün, Odessa ve Çornomorsk limanları ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

AA

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    Rusya: Ukrayna'nın Belgorod'a saldırısında 8 kişi öldü - Ukrayna'ya ait 209 İHA vuruldu

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