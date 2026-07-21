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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Washington Post: Pentagon'un bütçesi hızla tükeniyor

21 Temmuz 2026, Salı 20:57
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinin, İran savaşı sebebiyle hızla tükendiği ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün Kongre üyelerine ek bütçe için baskı yapacağı öne sürüldü.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek.

Söz konusu fon krizi nedeniyle Pentagon halihazırda eğitim ve bakım bütçelerinde kısıtlamaya gitti.

Savunma Bakanı Hegseth'in konuyu bugün Senato Tahsisat Komitesinde gündeme getirmesi ve senatörlere ek bütçe için baskı yapması bekleniyor.

Öte yandan Washington Post'un ulaştığı belgelere göre Pentagon eğitim ve silah alımı için ayrılan 4,3 milyar doların İran savaşına aktarılması için Kongre'den talepte bulundu, ancak bu talebine henüz bir yanıt alamadı.

Beyaz Saray, Kongreden İran savaşının fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.

AA

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