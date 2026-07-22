DP’li Altıntaş’tan NATO üssü uyarısı

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’teki basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. ve KKTC’nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Kıbrıs’ta ve KKTC üzerinde “yeni hesaplar, niyetler ve düşünceler” ortaya çıktığını söyleyen Altıntaş, “yedi düvelin Kıbrıs’la ilgili hale geldiğini” belirtti. Güçlü bir KKTC’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini dile getiren Altıntaş, “Rumlar ‘Biz susuz kalır, yine de Türk suyunu içmeyiz’ diye bir fanatizm içindeyken bizim meseleye romantizmle yaklaşma hakkımız yoktur. Kıbrıs’ta mevcut üslerden başka NATO üssünün kurulmasına izin vermemeliyiz. Türk askerinin adadan çekilmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Kıbrıs Türk halkının ve Türk devletinin güvenliği, Türk milletinin namus meselesidir” ifadesini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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