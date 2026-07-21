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21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

2027 Hac kurası yarın çekilecek

21 Temmuz 2026, Salı 13:59
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 Hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı Hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi.

Vatandaşlar, kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek, kura sonuçlarını ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek.

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

AA

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