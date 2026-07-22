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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

22 Temmuz 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Görmüyorlar mıydı ki o heykel onlara bir sözle karşılık veremez, üstelik kendilerine bir fayda yahut zararı da dokunamazdı?

Tâhâ Sûresi: 89

HADİS:

Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

Camiü’s-Sağir, No: 2980

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