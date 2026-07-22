Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmüyorlar mıydı ki o heykel onlara bir sözle karşılık veremez, üstelik kendilerine bir fayda yahut zararı da dokunamazdı? Tâhâ Sûresi: 89 HADİS: Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2980

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