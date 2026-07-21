"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

Altı ayda faize 1,5 trilyon lira

21 Temmuz 2026, Salı 01:02
İktisatçı Aziz Çelik, yılın ilk altı ayında bütçeden yapılan 8,73 trilyon liralık harcamanın en büyük kaleminin 1,48 trilyon liralık faiz ödemeleri olduğunu söyledi.

Merkezî yönetim bütçesinde faiz ödemeleri yine ilk sırada yer aldı. İktisatçı Aziz Çelik, bütçenin en büyük harcama kaleminin faiz ödemeleri olduğuna dikkat çekti. BirGün’de yer alan “Faizciye müşfik, emekliye gaddar!” başlıklı yazısında Çelik, “Ocak-Haziran 2026 döneminde merkezi yönetim bütçesinden toplam 8 trilyon 730 milyar lira harcandı. Bu harcamanın en büyük tek kalemi, yaklaşık 1 trilyon 480 milyar lira ile faiz ve Hazine yükümlülükleri ödemeleri oldu. Aynı dönemde sosyal güvenlik programına ayrılan kaynak ise 723 milyar lirada kaldı. Yani faize, sosyal güvenliğe ayrılanın iki katından fazlası ödendi” ifadelerini kullandı.

“Kaynak kime var?”

Emekliye “kaynak yok” denildiğinde asıl sorulması gereken sorunun “Kaynak kime var?” olduğunu vurgulayan Çelik, bütçenin yalnızca gelir ve gider tablosu değil, aynı zamanda kaynakların nasıl paylaştırıldığını gösteren bir araç olduğunu söyledi. Kamu borcuna ödenen faizlerin devlet bütçesinden finansal sermayeye düzenli bir kaynak aktarımı anlamına geldiğini belirten Çelik, bir tarafta enflasyona karşı korunan ve gecikmeden ödenen faiz alacakları, diğer tarafta ise her yıl “bütçe imkânları” gerekçesiyle tartışılan ve enflasyon karşısında eriyen emekli aylıkları bulunduğunu ifade etti.

“Emekliye ayrılan kaynak ekonomiyi canlandırır”

Emekli aylıklarının harcanma eğilimi en yüksek gelir kalemlerinden biri olduğunu belirten Çelik, emeklilere yapılan ödemelerin büyük ölçüde iç piyasada tüketime dönüştüğünü, faiz gelirlerinin ise ağırlıklı olarak yeniden finansal varlıklara yöneldiğini kaydetti. Çelik, emekliler ve sosyal harcamalar için gerekli kaynağın bütçede mevcut olduğunu, asıl meselenin bu kaynağın hangi kesimlere yönlendirildiği olduğunu belirterek bütçe tartışmasının teknik bir maliye meselesinden ziyade bir bölüşüm meselesi olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında

    ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı

    Altı ayda faize 1,5 trilyon lira

    YKS sonuçları yarın açıklanacak

    Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

    Çinli Zuo da İslâm’ı seçti

    İspanya kazandı, mazlumlar sevindi

    Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir

    İtalya'da bazı yerlerde aşırı sıcak hava, bazı bölgelerde dolu yağışı

    Orta Doğu’da gerilimi düşürün

    Türkiye ekonomisi Hürmüz kıskacında

    Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti

    Emekli göçünde İstanbul zirvede

    Arjantin karıştı: 15 kişi gözaltına alındı

    New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu bir savaş suçlusu

    Avrupa Gazze’yi unutmadı

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

    Amerika’da İslâm’a ve Müslümanlara ilgi artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS sonuçları yarın açıklanacak
    Genel

    Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir
    Genel

    Gerçekler ancak bu kadar çarpıtılabilir! - Haber7’nin Yeni Asya Hakkındaki Gerçek Dışı İthamlarına Cevap ve Düzeltme
    Genel

    ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı
    Genel

    Altı ayda faize 1,5 trilyon lira
    Genel

    Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
    Genel

    İspanya kazandı, mazlumlar sevindi
    Genel

    Çinli Zuo da İslâm’ı seçti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.