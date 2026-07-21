Altı ayda faize 1,5 trilyon lira

İktisatçı Aziz Çelik, yılın ilk altı ayında bütçeden yapılan 8,73 trilyon liralık harcamanın en büyük kaleminin 1,48 trilyon liralık faiz ödemeleri olduğunu söyledi.

Merkezî yönetim bütçesinde faiz ödemeleri yine ilk sırada yer aldı. İktisatçı Aziz Çelik, bütçenin en büyük harcama kaleminin faiz ödemeleri olduğuna dikkat çekti. BirGün’de yer alan “Faizciye müşfik, emekliye gaddar!” başlıklı yazısında Çelik, “Ocak-Haziran 2026 döneminde merkezi yönetim bütçesinden toplam 8 trilyon 730 milyar lira harcandı. Bu harcamanın en büyük tek kalemi, yaklaşık 1 trilyon 480 milyar lira ile faiz ve Hazine yükümlülükleri ödemeleri oldu. Aynı dönemde sosyal güvenlik programına ayrılan kaynak ise 723 milyar lirada kaldı. Yani faize, sosyal güvenliğe ayrılanın iki katından fazlası ödendi” ifadelerini kullandı.

“Kaynak kime var?”

Emekliye “kaynak yok” denildiğinde asıl sorulması gereken sorunun “Kaynak kime var?” olduğunu vurgulayan Çelik, bütçenin yalnızca gelir ve gider tablosu değil, aynı zamanda kaynakların nasıl paylaştırıldığını gösteren bir araç olduğunu söyledi. Kamu borcuna ödenen faizlerin devlet bütçesinden finansal sermayeye düzenli bir kaynak aktarımı anlamına geldiğini belirten Çelik, bir tarafta enflasyona karşı korunan ve gecikmeden ödenen faiz alacakları, diğer tarafta ise her yıl “bütçe imkânları” gerekçesiyle tartışılan ve enflasyon karşısında eriyen emekli aylıkları bulunduğunu ifade etti.

“Emekliye ayrılan kaynak ekonomiyi canlandırır”

Emekli aylıklarının harcanma eğilimi en yüksek gelir kalemlerinden biri olduğunu belirten Çelik, emeklilere yapılan ödemelerin büyük ölçüde iç piyasada tüketime dönüştüğünü, faiz gelirlerinin ise ağırlıklı olarak yeniden finansal varlıklara yöneldiğini kaydetti. Çelik, emekliler ve sosyal harcamalar için gerekli kaynağın bütçede mevcut olduğunu, asıl meselenin bu kaynağın hangi kesimlere yönlendirildiği olduğunu belirterek bütçe tartışmasının teknik bir maliye meselesinden ziyade bir bölüşüm meselesi olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi