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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Motorin zammı her şeye yansır

22 Temmuz 2026, Çarşamba 00:21
Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bir akaryakıt istasyonunda motorin alımı sırasında yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarının üretim maliyetleri ve hayat pahalılığı üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Akbulut, motorinin özellikle çiftçiler ve üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılan bir ürün olduğunu belirterek, “Şu anda benzin istasyonundayız. Motorin alıyoruz, dizel alıyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin en çok kullandığı ürün. O pahalı olunca ne yazık ki bütün ürünler pahalı oluyor. Ona zam gelince bütün ürünler ne yazık ki zamlı oluyor” dedi.

Üretici bunu hak etmiyor

Motorin fiyatlarının tüm ürünlerin maliyetini etkilediğini ifade eden Akbulut, “Bu rakamları Türkiye’nin, Türk üreticisinin, Türk çiftçisinin hak etmediğini düşünüyoruz. Türk insanının hak etmediğini düşünüyoruz. Motorinin bu fiyatlara ulaşması demek iğneden ipliğe, hayatımızdaki her şeyin bize ne yazık ki çok pahalı bir şekilde önümüze gelmesi demek. 5 bin lirayı geçti yaklaşırsanız. Dolduramadık daha” dedi. İzzet Akbulut, açıklamasını, “5 bin 500 lirayı geçtik. Henüz daha dolmadı. 5 bin 575 TL’ye gelirseniz fiyatı da görürseniz. 5 bin 575 TL. Bu ülkede asgari ücret 28 bin TL. Bir depo mazota verdiğimiz 5 bin 575 TL. Fıkra bu kadar” sözleriyle tamamladı.

Ankara - Anka

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