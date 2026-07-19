Alman Ella artık Müslüman “Ela”

19 Temmuz 2026, Pazar 12:23
Almanya’da yaşayan ve bir Türk ile evli olan Alman Ella Kohlhas, tatil için geldiği Amasya’nın Taşova ilçesinde Müslüman oldu.
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Eşi Bilal Ceylan ile ziyaret ettiği Taşova İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen merasimde kelime-i şehadet getiren Kohlhas, adını da “Ela” olarak değiştirdi. Bilal Ceylan, eşinin İslam’ı seçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “12 senedir beraberiz, 2 çocuğumuz var. Müslüman olması beni çok gururlandırdı, duygulandırdı. Bu seçimi ve Müslüman olmayı kendisi istedi. Ben zorlamadım veya ‘Böyle olsun’ demedim. Kendisi karar verdi. Eşim, ‘Müslüman olmak istiyorum’ diyerek bu kararı aldı.” ifadelerini kullandı.
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AA
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