Alman Ella artık Müslüman “Ela”

Almanya’da yaşayan ve bir Türk ile evli olan Alman Ella Kohlhas, tatil için geldiği Amasya’nın Taşova ilçesinde Müslüman oldu.

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